Où voir en avant-première The Batman à Toulouse ?

Mercredi 2 mars, The Batman arrive dans les salles françaises. Mais où voir le nouveau film de Matt Reeves à Toulouse en avant-première ?

C’est le film le plus attendu du début d’année dans les salles. L’Homme Chauve-Souris est de retour pour un nouvel épisode et c’est Robert Pattinson qui endosse le costume. Il fait suite à Ben Affleck mais avant lui à Christian Bale, Georges Clooney, Val Kilmer ou encore Michael Keaton. Derrière la caméra, Matt Reeves (Cloverfield, la Planète des Singes) pour une relecture plus sombre du personnage.

Pour découvrir ce nouveau long métrage, il faudra attendre le 2 mars prochain sauf si vous voulez le découvrir dès le 1er dans plusieurs cinémas de Toulouse :

> Gaumont Labège à 19h30, 20h, 20h30 et 21h

> Gaumont Wilson à 20h et 21h

> CGR Blagnac à 18h30, 20h et 21h

> UGC Montaudran à 19h30 et 20h30

> Véo Colomiers à 20h20 et 20h30

> Ciné Arts Plaisance à 18h30

> Véo Muret à 20h40 et 22h

> Kinépolis Fenouillet à 19h30 et 20h30

Synopsis : Dans sa deuxième année de lutte contre le crime, le milliardaire et justicier masqué Batman explore la corruption qui sévit à Gotham et notamment comment elle pourrait être liée à sa propre famille, les Wayne, à qui il doit toute sa fortune. En parallèle, il enquête sur les meurtres d’un tueur en série qui se fait connaître sous le nom de Sphinx et sème des énigmes cruelles sur son passage.