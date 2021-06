Opération « Des fleurs sur mon mur » à Toulouse

Partager Facebook

La Mairie de Toulouse propose aux habitantes et habitants de s’inscrire dans une démarche participative de végétalisation des rues avec la 7e édition de l’opération « Des fleurs sur mon mur ».

Sur leur balcon, au pied de leur façade ou à celui d’un arbre, sur une barrière fixe devant leur domicile : les Toulousains sont invités à planter des fleurs dans le cadre de l’opération participative « Des fleurs sur mon mur ». Pour y participer, il faut en faire la demande auprès de la Mairie.

L’objectif est d’embellir les rues de la ville, de favoriser la biodiversité et de créer du lien social. Les habitants sont invités à planter au pied des façades grâce à une fosse creusée et remplie de terre végétale, à fleurir fenêtres et balcons, à végétaliser les pieds d’arbres ainsi que les barrières de ville fixes situés devant leur domicile.

Pour en savoir plus rendez-vous ici : https://www.toulouse.fr/web/environnement/-/operation-des-fleurs-sur-mon-mur-