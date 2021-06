Le Toulouse Olympique enchaîne à Dewsbury

Partager Facebook

Ce dimanche (13/06), le Toulouse Olympique s’est imposé 56-12 à Dewsbury, remportant là une septième victoire cette saison, en autant de matchs.

S’appuyant une fois de plus sur une grosse défense, les Bleus et Blancs signent là une nouvelle prestation de haut niveau, avec 10 essais à la clé et une mi-temps (la première) sans avoir concédé le moindre point. Mention spéciale à Jy HITCHCOX (3 essais), Mathieu JUSSAUME, et Eloi PELISSIER (un doublé chacun) et Hugo PEZET, auteur de son premier match avec les pros cette saison, auréolé par un essai, comme il l’avait fait en 2020.

Le TO sera au repos forcé le week-end prochain et sera de retour à la compétition, et en Angleterre, le dimanche 27 juin pour défier Sheffield (16h, heure française).