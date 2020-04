Oldelaf en concert en 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Oldelaf devait jouer ce vendredi 10 avril sur la scène du Metronum de Toulouse. Le concert est reporté au jeudi 21 janvier 2021 au Bikini.





Suite aux mesures restrictives prises par les autorités face au Covid-19 (dit Coronavirus), le concert d’Oldelaf initialement prévu le vendredi 10 avril 2020 à 20h00 au Metronum n’aura pas lieu. Les billets achetés pour cette date seront valables pour le concert du jeudi 21 janvier 2021 au Bikini à 20h00.

Grâce au crowdfunding, Oldelaf a produit son nouveau disque « Goliath ». Réalisé par Régis Cecarelli, il est le plus ambitieux et le plus maîtrisé à ce jour de ses albums. Un orchestre à cordes accompagne avec goût et à propos plusieurs titres (Elle dit, L’Amour à l’hôtel Ibis). Des références sonores ou musicales à diverses époques de la chanson française émaillent les différents titres et leur donnent ce que l’on appelait justement des variétés. Certains textes de cette fine plume sont drôles à souhait, d’autres sont sobrement touchants. Tous font des étincelles. Les mélodies vous accrochent comme le ferait une musique familière.

Oldelaf en concert à Toulouse

Jeudi 21 janvier 2021

Le Bikini

www.lebikini.com