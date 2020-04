Les magasins Boulanger ouvrent des Drives Parking et Piétons

Partager Facebook

Les magasins Boulanger de Portet et Colomiers, dans la région de Toulouse, proposent des drives Parking et Piétons sans contact.

Dans le contexte de crise sanitaire lié au COVID-19, Boulanger ouvre 80 Drives Piétons et Parking sans contact partout en France, pour permettre à ses clients de commander et retirer des produits d’équipement de première nécessité en toute sérénité. Une organisation exceptionnelle est mise en place pour garantir la sécurité des collaborateurs et des clients.

Le service est disponible depuis le 6 avril, dans 80 points de vente Boulanger partout en France dont près de Toulouse les magasins Boulanger de Colomiers et Portet. Tous les produits en vente sur boulanger.com sont éligibles et permettent de servir avant tout les besoins essentiels de la vie en confinement.

Aucun contact physique n’a lieu entre les équipes Boulanger et les clients. Les collaborateurs volontaires sont tous équipés de gants, de masques et de gel hydroalcoolique, et les gestes barrières sont respectés de la manière la plus stricte. De la commande au retrait de produits, une organisation exceptionnelle a été mise en place pour assurer la sécurité sanitaire de tous.

COMMENT RETIRER UNE COMMANDE EN TOUTE SÉCURITÉ ?

1. Le client commande sur boulanger.com et sélectionne le Drive Piéton ou Parking à proximité de son domicile.

2. Le retrait peut s’effectuer lorsque le client reçoit un SMS confirmant la disponibilité de leur commande au Drive. Il peut alors venir quand il le souhaite dans le respect des créneaux d’ouverture.

3. Une fois arrivé sur place le client peut se signaler soit par téléphone dans le cas d’un Drive Parking, ou à l’entrée du magasin pour un Drive Piéton, en présentant son numéro de commande et sa pièce d’identité.

4. La commande est placée directement dans le coffre préalablement ouvert pour un Drive Parking, sur une table dans le respect le plus strict des gestes barrières pour un Drive Piéton. Tout est organisé pour éviter les contacts physiques.