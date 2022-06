Officiel : Melvyn Jaminet rejoint le Stade Toulousain jusqu’en 2025

Partager Facebook

Ce mardi, le Stade toulousain a annoncé la signature pour trois saison de l’arrière international en provenance de Perpignan.

Gros coup pour Toulouse. La signature sur les bords de la Garonne de Melvyn Jaminet est une aubaine pour les lignes arrières des stadistes. Le natif du Var, qui vient d’achever sa saison avec le club Sang et Or, est l’une des révélations de ces 2 dernières saisons. Mis en lumière par ses qualités de relanceur et son excellent jeu au pied, Melvyn a explosé lors de la saison 2020/2021, synonyme de titre en Pro D2 pour l’USAP. Alors sacré meilleur joueur de 2nde division, le jeune arrière découvre le XV de France par la même occasion, disputant les 3 matchs de la tournée d’été face à l’Australie.

La confiance renouvelée de Fabien Galthié et de son staff lors du dernier Tournoi des VI Nations démontre le potentiel de ce joueur : c’est un grand espoir du rugby français qui intègre les rangs du Stade Toulousain !

Preuve de la confiance du XV de France, il sera de la tournée au Japon cet été avec cinq autres toulousains.