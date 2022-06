Cet été, 5 soirées de cinéma en Plein Air pour l’Environnement !

Partager Facebook

Pour la deuxième année, du 23 juin au 28 juillet, L’association FReDD et le Département de Haute-Garonne proposent 5 soirées de cinéma en plein air autour de l’environnement.

L’association Film, Recherche et Développement Durable (FReDD), organise 5 soirées « Ciné plein air ». Cinq films sur l’environnement seront projetés et précédés d’un moment d’échange et de débat autour des défis environnementaux, sociaux, économiques et culturels actuels en présence d’acteurs du territoire et d’associations.

L’objectif de l’association FReDD est de développer et de promouvoir les expressions audiovisuelles pour permettre la sensibilisation, l’éducation ou la formation dans le domaine du développement durable. L’association, par son action, participe ainsi à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques, à la valorisation de la recherche et à la sensibilisation des différents publics aux thématiques du développement durable.

Jeudi 23 juin – Dans la cour de l’Hôtel du Département à Toulouse

21h : Table ronde thème « Alimentation et solidarité »

22h : Projection du film « Quand les tomates rencontrent Wagner » de Marianna Economou, Grèce, 73 min, 2019

Jeudi 30 juin – Base de loisirs de la Forêt de Bouconne

21h : Table ronde thème « Exploitation forestière »

22h : Projection d’un film « WOOD » de Monica Lăzurean-Gorgan, Michaela Kirst, Ebba Sinzinger, Autriche/USA/Roumanie, 97 min, 2020

Jeudi 7 juillet – Château de Laréole

21h : Table ronde thème « Ressource en eau »

22h : Projection du film « AMUSSU » de Nadir Bouhmouch, Maroc, 99 min, 2019

Jeudi 21 juillet – Forêt de Buzet – Rdv parking Sud

18h : Visite botanique guidée

21h : Table ronde thème « Education à l’environnement »

22h : Projection du film « Donne-moi des ailes » de Nicolas Vanier, France, 113 min, 2019

Jeudi 28 juillet – Saint-Bertrand-de-Comminges – Rdv parking bas

19h : Visite guidée du site

21h30 : Projection du film sur « Antoinette dans les Cévennes » de Caroline Vignal, France, 97 min, 2020

Plus d’infos sur cd31.net/fredd