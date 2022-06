5 toulousains avec le XV de France au Japon

Partager Facebook

Cinq joueurs du Stade Toulousain s’envoleront avec le XV de France pour la tournée d’été au Japon.

Quelques jours après la défaite en demi-finale de Top 14 ,certains stadistes ne seront pas encore en vacances. Si les joueurs les plus utilisés cette saison auront droit à faire l’impasse, cinq toulousains joueront contre le Japon lors de la tournée d’été. On retrouvera Dorian Aldegheri, Peoto Mauvaka, Thibaud Flament, Selevasio Tolofua et Matthis Lebel. Les autres cadres comme Baille, Dupont, Ntamack ou Marchand sont en vacances.

Le staff des bleus fait aussi confiance à 17 nouveaux joueurs comme les Bayonnais Matis Perchaud et Rémy Baget, les oyomen Laclayat et Reybier mais aussi des révélations du Top 14 comme Lavault, Jolmes, Haddad, Max Spring, Aymeric Luc, Romain Buros ou encore Le Garrec

Le groupe des Bleus :

Piliers : Jean-Baptiste Gros, Dany Priso, Matis Perchaud, Sipili Falatea, Demba Bamba, Dorian Aldegheri, Thomas Laclayat.

Talonneurs : Pierre Bourgarit, Peato Mauvaka, Christopher Tolofua.

Deuxièmes ligne : Thomas Lavault, Thomas Jolmes, Rémi Picquette, Swan Rebbadj, Thibaud Flament.

Troisièmes ligne : Bastien Vergnes-Taillefer, Sekou Macalou, Ibrahim Diallo, Matthias Haddad, Yoan Tanga, Dylan Cretin, Charles Ollivon, Selevasio Tolofua.

Demis de mêlée : Maxime Lucu, Baptiste Couilloud, Nolann Le Garrec.

Demis d’ouverture : Antoine Hastoy, Matthieu Jalibert, Louis Carbonel.

Centres : Tani Vili, Virimi Vakatawa, Yoram Moefana, Louis Le Brun.

Ailiers : Damian Penaud, Jules Favre, Matthis Lebel, Rémy Baget, Enzo Reybier, Aymeric Luc.

Arrières : Melvyn Jaminet, Max Spring, Romain Buros.