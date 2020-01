Odyssud fait sa Nuit de la Lecture ce samedi

À l’occasion de cet évènement national, découvrez un florilège d’animations pour petits et grands : spectacle de magie, cabaret d’improvisation, lectures, jeu de piste et jeu de mots autour de l’illusion à la Médialudo et de nombreuses surprises dans tout Odyssud

Le Programme :

En continu de 15h à 22h30 : Jeu de piste sur les illusions d’optiques, Jeu autour des mots et leur définition, Lecteur MP3 / coin lecture Prévert

15h visite de l’exposition Vinyl’Strip – salle expo – tout public

16h rencontre bd et poésie avec l association Toul’9. – salle expo – dès 6 ans

16h (40 mn) spectacle de magie « Dr Troll et sa bibliothèque » – médialudo – dès 6 ans

17h – 18h lecture pour les tous petits – équipe médialudo – dès 2 ans

18h (40mn) spectacle de magie « Dr Troll et sa bibliothèque » – médialudo – dès 6 ans

19h15 pique-nique partagé : venez avec le dessert. On s’occupe du reste !– – médialudo – tout public

20h – 21h close up magie Dr Troll pendant le repas – médialudo – dès 4 ans

20h30 spectacle « Prévert » avec Yolande Moreau et Christian Olivier

20h30 (1h30) cabaret d’improvisation avec les Nougats Roses – médialudo – dès 7/8 ans

22h30 Y. Moreau et C. Olivier seront présents à la brasserie pour échanger avec le public