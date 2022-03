Nuit du Printemps, Cinélatino, Julien Doré, McFly & Carlito…Que faire ce week-end à Toulouse ?

Partager Facebook

Week-end chargé pour les activités à Toulouse. Nous avons sélectionnés plusieurs événements comme Cinélatino, la Nuit du Printemps ou des concerts au Bikini et au Zénith de Toulouse.

Cinélatino du 25 mars au 3 avril 2022

Plus de 130 films sont au programme, dont une très grande partie est consacrée à vous présenter les meilleures productions récentes (compétitions et découvertes), avec pas moins de 10 avant-premières, 18 premières françaises, 4 premières européennes et 6 premières mondiales ou internationales, fictions et documentaires confondus !

> https://www.toulouseblog.fr/cinelatino-enfin-de-retour-a-toulouse/

La Nuit du Printemps et le Printemps du Rire continue !

Ce vendredi , Animé par Alex Vizorek et Christine Berrou, la Nuit du Printemps accueillera sur scène Adrien Montowski, Caroline Esremo, La Bajon, Constance, Inno Jp, Les jumeaux , Elodie Poux, Pablo Mira et Paul Mirabel. Plus de 2h30 d’humour en tout genre et pour tous !

Le Printemps du Rire continue partout à Toulouse et en région avec une belle programmation : https://leprintempsdurire.com/

Gladiator samedi en ciné-concert au Zénith Toulouse

> https://zenith-toulousemetropole.com/programmation/gladiator-en-cine-concert-2337.html

Machine de cirque au Casino Barrière les 26 et 27 mars

Sept acrobates québécois surdoués et disjonctés multiplient les prouesses vertigineuses dans un musée… Créativité, loufoquerie, virtuosité et humour se succèdent à un rythme étourdissant!

> odyssud.com

McFly et Carlito au Bikini

> https://lebikini.com/2022/03/25/mcfly-and-carlito/

Braderie « Un maillot pour la Vie » à Balma

Les 26 et 27 mars, vous avez rendez-vous à la salle du Compas pour la Braderie du Coeur organisée par l’association Un Maillot pour la vie ».

Juliette Armanet à Toulouse

La chanteuse sera à Toulouse ce samedi avec une séance de dédicaces à la Fnac Toulouse et un concert complet au Bikini.

Julien Doré au Zénith de Toulouse dimanche

> https://lebikini.com/2022/03/27/julien-dore-zenith-toulouse-metropole/

4e festival du Jeu à Blagnac

Samedi 26 mars, le 4e festival du Jeu prendra place à la salle des Fêtes des Ramiers. Au programme : Jeux de société pour petits et grands, jeux de rôle, tarot, échecs, scrabble et plus encore !

> https://blagnac-joue.loca-jeux.fr/

Alex Vizorek samedi à la Grande Halle de L’union

À travers la philosophie, la biologie, la culture et sans oublier l’orgasme, appelé aussi la petite mort, Alex Vizorek vous propose avant tout un spectacle sur la vie : « Ad Vitam » !

Alex Vizorek s’était mis au défi d’écrire un spectacle sur l’Art, avec son regard d’humoriste. Il a questionné et fait rire aux éclats les plus connaisseurs et les plus sceptiques. Son spectacle « Alex Vizorek est une oeuvre d’art » a tourbillonné dans toute la francophonie pour finir en apothéose à L’Olympia. Il fallait un nouveau challenge de taille.

Pourquoi pas proposer un spectacle sur… la mort ! Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens.

> https://leprintempsdurire.com/

Stade Toulousain – Lyon

Dimanche 27 mars à 21h au Stade Ernest Wallon, Toulouse reçoit Lyon pour valider sa performance face à Montpellier le weekend dernier. C’est aussi le retour des internationaux après le Grand Chelem !