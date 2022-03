Le Marathon des Mots 2022 : Les premiers rendez-vous dévoilés !

Partager Facebook

Le Marathon des mots annonce les premiers rendez-vous de sa 18e édition, prévu du 23 au 30 juin prochain à Toulouse.

Le Marathon des mots, festival international de littérature de Toulouse métropole, est la plus importante manifestation littéraire d’Occitanie, proposant 150 rendez-vous, performances et concerts dans 50 communes de l’agglomération toulousaine et de la région Occitanie. Et 2022 sera une belle année avec des auteurs confirmés, des promesses, du cinéma et des spectacles.

Des auteurs de renom

Plus que jamais cette 18e édition fera le pari des découvertes littéraires en proposant un large panorama des littératures du monde entier, en invitant des écrivains parmi les plus talentueux de leur génération comme John Boyne, Jan Carson, Max Porter, Mohamed Mbougar Sarr, Irene Sola, Kawai Strong Washburn tout en fédérant autour de son programme de lectures et de rencontres des figures de la littérature française comme Jean-Baptiste Del Amo, Christian Authier, Adrien Bosc, Rachid Benzine, Philippe Besson, Hélène Duffau, Geoffroy de Lagasnerie, Nicolas Mathieu, Véronique Olmi, Abel Quentin, Alice et Atiq Rahimi, Guillaume Sire, Chantal Thomas, de l’Académie Française, Karine Tuil ou encore Michel Zink, de l’Académie Française…

L’avenir au programme

Le festival accueillera pour la première fois Maud Ventura, Julie Ruocco, Mathieu Palain, Marin Fouqué, Mahir Guven, Maria Pourchet, l’Italien Antonio Dikele Distefano, l’auteur noir américain Mateo Askaripour, les auteurs espagnols Miqui Otero et Elena Medel— et fera la démonstration que la nouvelle génération sait s’emparer du réel comme avant elle, Joan Didion, disparue en décembre dernier, dont l’ensemble de l’œuvre traduite en français sera lu par des comédiennes (dont Marie Bunel, Marianne Denicourt ou Irène Jacob) tout au long du Marathon des mots.

Des performances artistiques

Le Marathon des mots est un lieu de création et de diffusion de performances littéraires, où le livre rencontre la scène, où les auteurs et artistes se croisent et inventent des projets communs. On pourra applaudir au Théâtre Sorano la chanteuse et musicienne Keren Ann en duo avec la comédienne Irène Jacob — et en clôture du Marathon des mots, au Théâtre des Mazades, le comédien Daniel Auteuil désormais chanteur pour son spectacle Déjeuner en l’air, dédié à l’œuvre de Paul-Jean Toulet.

Au cinéma aussi !

Cinéma et littérature, encore, avec de nombreux hommages : celui de Rodolphe Barry au comédien et dramaturge américain Sam Shepard ; celui de Guillaume Poix à la comédienne Romy Schneider ; celui du comédien Maxime Taffanel et du violoniste Eric Slabiak à Patrick Dewaere en présence de Bertrand Blier, invité du festival et de la Cinémathèque pour son dernier roman ; celui de la comédienne Mélodie Richard à la regrettée Pascale Ogier et au cinéaste Éric Rohmer, à François Truffaut à travers sa correspondance avec les écrivains…

Pour en savoir plus : https://www.lemarathondesmots.com/