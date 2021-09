Nuit des Chercheurs, FIFIGROT, Le Bikini, Triathlon des Roses, Sports…les sorties du weekend à Toulouse !

Partager Facebook

Toulouse Blog a sélectionné pour vous les sorties du weekend avec de beaux moments avec notamment les matchs à domicile des clubs toulousains.

Toulouse prend la clé des champs

Ce dimanche 26 septembre, toute la journée, nouvelle édition de « Toulouse prend la clef des Champs » au Jardin des Plantes.

> https://www.toulouseblog.fr/dimanche-toulouse-prend-la-clef-des-champs/

17e Nuit des Chercheur.e.s à Toulouse

Le 24 septembre 2021, embarquez pour la 17e « Nuit européenne des chercheur·e·s » autour du thème « Les Voyages ». Rendez-vous au Quai des savoirs et au Muséum à Toulouse !

> https://www.toulouseblog.fr/17e-nuit-europeenne-des-chercheur%c2%b7e%c2%b7s-a-toulouse-ce-vendredi/

Sport : Les matchs du weekend

> Colomiers – Montauban, vendredi 24 septembre à 19h à Michel-Bendichou

> FENIX Toulouse -Nancy, samedi 25 septembre à 19h au Palais des Sports de Toulouse

> Stade Toulousain- Clermont, samedi 26 septembre à 21h à Ernest Wallon

> TFC- Caen, lundi 27 septembre à 20h45 au Stadium de Toulouse

Festival Passe Ton Bach d’abord du 24 au 26 septembre

30 lieux du patrimoine toulousain ouvrent leurs portes au public et a la musique pendant le week-end du Festival, certains de manière exceptionnelle : La Grand’Chambre de la Cour d’Appel, l’Hotel- Dieu, mais aussi le Couvent des Jacobins, la Chapelle des Carmélites, l’Hôtel Dumay, l’ancienne église Saint-Pierre des Cuisines, etc…

> https://baroquetoulouse.com/passe-ton-bach/programme

10 ans de FIFIGROT

Du 20 au 26 septembre prochain, le FIFIGROT, le Festival du film Grolandais de Toulouse, fêtera ses 10 ans. Avec au programme des Grolympiades !

> https://www.toulouseblog.fr/fifigrot-10-ans-de-groland-a-la-rentree-a-toulouse/

Dimanche, rendez-vous au Triathlon des Roses

Le 8° Triathlon des Roses de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer du sein à l’occasion de Octobre Rose prend place ce dimanche 26 septembre aux Argoulets, à Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-le-triathlon-des-roses-de-retour-ce-weekend/

Festival Ellipse

Festival de musiques actuelles et d’action sociale, Ellipse Festival revient à Toulouse pour sa cinquième édition les 23, 24, 25 et 26 septembre 2021 au Metronum. Au programme : 4 jours de concerts, chorale pop, ateliers musicaux et spectacles jeune public !

> https://www.toulouseblog.fr/decouvrez-le-programme-de-lellipse-festival-a-toulouse/

7e édition du FIFFH

Du 22 au 25 septembre, le FIFFH sera de retour à Plaisance du Touch, près de Toulouse, avec une programmation assez attendue dont le film Eiffel avec Romain Duris.

> https://www.toulouseblog.fr/fin-septembre-le-festival-du-film-de-fiction-historique-debarque-pres-de-toulouse/

Début de saison pour la Salle Nougaro

Pour la seconde fois, la Salle Nougaro accueille pour une semaine de résidence, Endless, qui présentera en avant-première les titres de son nouveau projet, Synesthesia. Concert gratuit ce vendredi 24 septembre.

> http://www.sallenougaro.com/

Rone en concert au Bikini

RONE sera donc en concert le 24 septembre prochain au Bikini, près de Toulouse !

> https://www.toulouseblog.fr/concours-gagnez-vos-places-pour-le-concert-de-rone-a-toulouse/

Les Toons débarquent !

Du 20 septembre au 7 novembre 2021, le festival Les Toons débarquent ! est de retour dans les cinémas en Occitanie et dans la région de Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/le-festival-les-toons-debarquent-en-occitanie-et-a-toulouse/

La Fête Saint-Michel aura bien lieu !

Du 24 septembre au 17 octobre prochain, la Fête Saint-Michel, moment important pour les toulousains, aura finalement lieu, une dernière fois sur le parking du Zénith de Toulouse.

Une sortie sportive à Castanet Tolosane

Le Sicoval invite le grand public à faire le plein de nature avec le closing de son événement « Sportir en septembre » ce samedi au Lac de Rabaudy à Castanet-Tolosan, près de Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/castanet-tolosan-le-sicoval-propose-une-sortie-sportive-ce-samedi/

Altin Gun au Bikini

Le groupe Altin Gün sera en concert au Bikini le 25 septembre prochain.