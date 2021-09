Dimanche, Toulouse prend la clef des Champs !

Partager Facebook

Ce dimanche 26 septembre, toute la journée, nouvelle édition de « Toulouse prend la clef des Champs » au Jardin des Plantes.

Depuis plusieurs années, fin septembre, la ville de Toulouse propose un joli rendez-vous pour rentrer de plein fouet dans l’automne et ses belles couleurs. Cette journée dominicale amène les toulousains à découvrir l’actualité des jardins de la ville, de ses espaces naturels et jardins à forte valeur patrimoniale, grâce à des informations, animations et des ateliers créatifs proposés par le service municipal des jardins et espaces verts, le Museum et de nombreuses associations impliquées dans le respect et la valorisation de la nature en ville.

Toulouse Métropole proposera des animations sur le compostage, le programme de réduction de déchets et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

En tout une quinzaine de stands seront présents pour les visiteurs pour par exemple perfectionner votre technique de rempotage , apprendre comment réduire vos déchets et améliorer votre compostage ou encore des ateliers sur les abeilles et le miel.

Des commerçants proposeront à la vente des produits locaux tels que vins, ail rose, confitures, jus et vinaigre de myrtilles, miels de montagne ou encore des liqueurs à bases de plantes aromatiques.

Rendez-vous au Jardin des Plantes de Toulouse, ce dimanche de 11h à 19h.

Pour en savoir plus : www.toulouse.fr