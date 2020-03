Nova Twins en concert à Toulouse

Partager Facebook

Après leur passage remarqué au Hellfest le duo punk londonien le plus cool du moment est de retour à Toulouse au Connexion Live le mardi 10 mars 2020.

La basse grondante de Georgia South et le chant acéré d’Amy Love constituent le moteur des Nova Twins. Le duo londonien mélange les basses lourdes, le punk et le rock pour donner vie à ses chansons en refusant de se conformer à la moindre étiquette. Tirant leur inspiration de tous les styles musicaux, avec des groupes comme N.E.R.D., Betty Davis, Jack White, Missy Elliot, Princess Nokia et Rihanna, ces deux amies inséparables captivent des fans de tous âges avec leur approche explosive.

Les Nova Twins possèdent ce cool naturel, non seulement dans leur production musicale, mais aussi dans tout ce qu’elles créé : de leurs propres looks jusqu’à la réalisation de leurs vidéos.

Après avoir assuré la 1ère partie de Prophets of Rage au Zénith puis à l’Olympia, et fait un passage remarqué sur la mainstage du Hellfest Festival 2019, Nova Twins sera en concert le 10 mars à Toulouse.

Nova Twins en concert

Mardi 10 mars 2020

Connexion Live Toulouse