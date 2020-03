Coronavirus : Le Bascala reporte Rock Legends !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Prévu pour le vendredi 13 mars prochain, le spectacle Rock Legends au Bascala est reporté à une date ultérieure.

En raison des événements sanitaires secouant actuellement la France et par mesure de précaution, RICHARD WALTER PRODUCTIONS se voit dans l’obligation de reporter la tournée ROCK LEGENDS (Logicaltramp & Money for Nothing) à une date ultérieure. Les nouvelles dates seront communiquées au public le plus rapidement possible et les places achetés resteront valables pour les spectacles reportés. Plus d’informations : https://spectacles.le-bascala.com/rock-legends-supertramp-direstraits-vendredi-13-mars-2020/

Des changements pour le Festival Echos & Merveilles

Festival Echos & Merveilles (prévu du 9 au 13 avril) a décidé d’annuler la partie extérieure du festival, seuls les concerts à l’intérieur de la salle sont maintenus. Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/echosetmerveilles/posts/2552698038303424?tn=K-R