Nouvelle ouverture des magasins à Toulouse avant Noël ce dimanche

A l’occasion des festivités de Noël, les magasins de Toulouse seront de nouveau ouverts exceptionnellement ce dimanche 18 décembre 2022 !

Comme chaque année, les derniers dimanches avant noël, les grands magasins toulousains seront ouverts . Pour vos cadeaux de Noël, la bonne adresse, c’est le centre-ville de Toulouse. 1 600 boutiques et 300 restaurants sont à votre disposition. Il ne vous reste plus beaucoup de temps !

Vous y trouverez une grande diversité d’enseignes, de talentueux indépendants et créateurs, des boutiques de grandes marques. En solo, en famille ou entre amis, admirez le patrimoine et les illuminations, profitez des animations et faites une pause dans les nombreux restaurants, bars et salons de thé. Coté petits commerçants, ce sera au cas par cas. Pour se renseigner sur les ouvertures, car certains n’ouvriront pas, rendez-vous sur les Facebook de vos enseignes préférées.

Les centres commerciaux de l’agglomération toulousaine seront tous ouverts de Labège 2 à Saint Orens en pensant par Balma, Blagnac ou encore Portet, Roques et Fenouillet.