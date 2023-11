Nouvel album, nouvelle tournée et une date à Toulouse pour le groupe FFF

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe FFF signe son grand retour ce vendredi avec un nouvel album et l’annonce d’une tournée qui s’arrêtera au Bikini Toulouse le 19 avril 2024

23 ans après leur dernier disque « Vierge », FFF, La fédération française de funk, se reforme et nous offre un nouvel et 5e album, « I Scream » dès ce vendredi. Groupe culte des années 90 avec notamment l’album Blast Culture, une victoire de la musique en 1997, et des concerts légendaires partout en France. Marco Prince retrouve son équipe de super héros composée de Yarol Poupaud, Nicolas Baby et Krishoo Monthieux pour un album nous prouvant que l’énergie est encore là.

A l’occasion de la sortie de l’album I Scream annonce une tournée en France avec un passage au Bikini Toulouse le 19 avril 2024.

Réservations : www.lebikini.com