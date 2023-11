Le TGS ouvre ses portes à Toulouse ce week-end !

Partager Facebook

Le TGS, grand salon de la culture pop et geek, accueille le public les 25 et 26 novembre au MEETT Toulouse avec de nombreux événements et des invités légendaires.

Le Festival le plus attendu de la fin d’année signe son grand retour avec une belle programmation et pas moins de 200 exposants pour deux jours de folies. Entre les rencontres, les exposants, en famille et entre ami-e-s, on pourra découvrir des expositions de One Pièce, Club Dorothée, Harry Potter , des zones gamings ou encore des animations culinaires et de Kpop.

Les organisateurs nous offrent souvent des venues d’invité d’exceptions. Cette année, les fans pourront rencontrer Christopher Llyod (Doc dans Retour vers le Futur), Kristin Kreuk (Smallville), Devon Murray (Harry Potter), Jean Robert Lombard (Kaamelott), Sébastien Roch (Helene et les garçons), Elsa Esnoult, les vidéastes Guillaume et Kim, Monsieur Pof, et tant d’autres à découvrir ici : https://tgs-toulouse.fr/invites

Le TGS est une grande fête. Et qui dit fête dit musique avec plusieurs concerts. Les toulousains pourront écouter les sons de Magoyond, le concert symphonique de Opus 31, un concert Disney avec Elise Ald et Mimife ou encore la musique de film par le Neko Light Orchestra.

TGS Toulouse 2023

Les 25 et 26 novembre 2023

MEETT de Toulouse

infos et billetterie : https://tgs-toulouse.fr/