Nouveau weekend de vaccination au Parc des Expos de Toulouse

Les 3 et 4 avril, le centre de vaccination au Parc des Expositions de Toulouse est de nouveau ouvert aux toulousains.

Dans le cadre de l’accélération de la vaccination en Haute-Garonne, un nouveau lieu a ouvert à Toulouse les samedi 27 et dimanche 28 mars dernier avec un succès énorme : plus de 4000 dose injectées. Le Hall 8 du parc des Expositions (sur l’île du Ramier, accessible par le pont du Stadium), mis à disposition par la Mairie de Toulouse, sera de nouveau ouvert ce week-end de 9h00 à 19h00, exclusivement sur rendez-vous.

Un nombre important de lignes de vaccination seront ouvertes tout le week-end, elles seront mises en œuvre grâce à l’engagement remarquable de plusieurs dizaines de volontaires du SAMU31, du SDIS31 et des associations de bénévoles de la sécurité civile et du Service de santé des armées.

Public concerné :

Cette opération s’adresse en particulier aux personnes âgées de plus de 75 ans, mais également aux personnes de 18-74 ans avec une pathologie à très haut risque de forme grave de COVID-19 et aux personnes de 50 à 74 ans avec comorbidités.

Prise de rendez-vous :

La prise de rendez-vous pour la première et la seconde injection (vaccin Pfizer) pourra s’effectuer par téléphone (0 800 54 19 19 – numéro vert) et sur keldoc.com. Le rappel du vaccin sera également administré au Hall 8, le week-end du 24 et 25 avril et du 1er et 2 mai.