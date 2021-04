Toulouse. 12.800 arbres fruitiers plantés à Candie

Partager Facebook

Début mars 2021, 10.400 pommiers, 1.200 vignes de table et 1.200 kiwis ont été plantés sur le domaine de Candie. Dans le cadre de son action en faveur des circuits courts et de la production de produits locaux bio, la Mairie de Toulouse a mis à disposition une parcelle de 11ha de son domaine au GAEC de Foncoussières (Groupement Agricole et d’Exploitation Commun) pendant une durée de 25 ans.

En 2023, les premiers clients pourront venir sur le domaine, se promener au sein du verger, et cueillir pommes, raisins et kiwis qu’ils consommeront. Ce projet de verger a pour but de :

– Produire des fruits bio qui seront cueillis à maturité par les habitants

– Créer de l’emploi agricole en ville favorisant ainsi le circuit court

– Faire vivre le domaine de la ville y compris les samedis et dimanches.

En complément, le GAEC prévoit pour le printemps 2022 la construction d’un magasin fermier « Au producteur de Candie » à l’entrée du rond-point Potier. Le modèle économique repose sur la vente directe des produits du verger et d’autres producteurs occitans. Un espace sera réservé aux produits du domaine : vins et jus de raisin.