Nouveau maillot, place de leader, adieux…retour sur le dernier match du Stade Toulousain à la maison !

Pour la dernière journée de Top 14, le Stade Toulousain s’est imposé avec la manière face à Brive ( 54-10 ) à Ernest Wallon. L’occasion de découvrir un nouveau maillot, de consolider sa place de leader et de dire « adieu » à plusieurs joueurs !

La dernière de la saison avant les phases finales est un moment unique dans chaque club de Top 14. A Ernest Wallon, devant 19 000 spectateurs, les rouges et noires ( en blanc et jaune pour l’occasion)ont célébré leur premier place avec une belle victoire sur les derniers, Brive (54-10). Les hommes d’Ugo Mola ont inscrit pas moins de 8 essais : Chocobares(11’, 17’), Meafou(22’), Ntamack (25’) , Dupont(39’, 43’), Marchand(50’) et Ramos (80’+). Une répétition générale avant la demi-finale dans quinze jours à San Sebastian(Espagne) face au vainqueur du barrage Stade Français – Racing 92 le vendredi 9 juin. De l’autre côté, la Rochelle jouera sa demie face au gagnant de Lyon – UBB.

Un nouveau maillot

Lors de cette dernière rencontre, le Stade Toulousain a dévoilé un nouveau maillot extérieur pour la saison 2023-2024. Une nouvelle couleur apparait pour les toulousains : le jaune ou plutôt une couleur « volt kryptonique ». Un hommage à son partenaire Peugeot qui revient en sport automobile cette année avec la 9×8 Hypercar qui prendra le départ des 100e 24h du Mans. Un maillot qui ne fait pas l’unanimité chez les supporters. C’est le pilote Peugeot Michael Jansen qui a donné le coup d’envoi face à Brive.

Des adieux

Voilà, c’est fini pour certains en rouges et noirs. Dimanche soir, le public a dit au revoir à plusieurs joueurs de l’effectif du Stade Toulousain. Soit Tim Nanai Williams arrivé en 2021 au club, les enfants du club Yannick Youyoutte, Martin Page Relo, Selevasio Tolofua et Arthur Bonneval et ses 22 saisons au club. Et enfin, le départ de l’immense Charlie Faumuina et un palmarès incroyable depuis son arrivée en 2017.