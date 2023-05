Toulouse Métropole. Retour du Fil Vert le 10 juin 

Partager Facebook

Le Fil Vert est de retour et donne rendez-vous pour sa 26è édition dimanche 11 juin à Mondonville pour découvrir le réseau vert.

Dans quelques jours, le 26e Fil Vert Toulouse Métropole donne rendez-vous aux participants au départ de la salle des fêtes de Mondonville. Vous pourrez ainsi découvrir la richesse du réseau vert et cyclable du pôle Ouest de Toulouse Métropole. Tout la journée, on pourra parcourir une partie du réseau vert et cyclable de l’agglomération toulousaine au travers de sentiers, chemins et pistes balisées des communes comme Mondonville, Aussonne, Seilh, Beauzelle, Cornebarrieu, Pibrac,Levignac et Daux (Hors Territoire Métropolitain) .

A cette occasion, le Village du Fil Vert s’installera en plein cœur de Mondonville, à proximité de la salle des Fêtes. De quoi passer un dimanche en pleine nature.

Infos : https://www.filvert.toulouse-metropole.fr/