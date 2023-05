Le groupe Scorpions de retour à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe Scorpions pose ses valises ce mercredi 31 mai 2023 au Zénith de Toulouse. L’occasion de voir le groupe culte sur scène !

Début 2022 Scorpions sortait un nouvel album studio et repartait donc sur les routes pour une série de 7 dates qui devait s’arrêter à Toulouse, Lille, Nice, Amnéville, Clermont-Ferrand et Paris où ils joueront une nouvelle fois à l’Accor Arena, salle où ils avaient été le premier groupe de rock à se produire en 1984. Suite à la blessure du guitariste Matthias Jabs, le groupe avait reporté une partie de sa tournée dont Toulouse.

Baptisée Rock Believer cette nouvelle tournée et ce nouvel album ne pouvaient porter un meilleur nom. Les derniers concerts que le groupe a donnés en France remontent à juillet 2019… après bientôt 3 ans d’absence forcée, il est plus que temps de recommencer à y croire tous ensemble et les hymnes des Scorpions sont là pour nous rassembler !

Rendez-vous le 31 mai 2023 au Zénith de Toulouse. Réservations : www.box.fr