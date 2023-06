Nouveau défi pour Toulouse Olympique avec la réception des Bradford Bulls 

Partager Facebook

Le Toulouse Olympique (3e) accueille les Bradford Bulls (5e) ce samedi à Ernest Wallon.

Après avoir enchaîné face au premier et au second du championnat, les Olympiens reçoivent les Bulls de Bradford, un autre prétendant aux phases finales, pour le compte de la 16e journée de Championship au stade Ernest-Wallon ce samedi 24 juin,

Côté TO XIII, il est important de continuer cette série de victoires face aux clubs du top 6 et de garder l’avantage à domicile. Après avoir vaincu le leader et le deuxième du championnat, les Olympiens auront à cœur de remporter ce match.

Côté Bulls, les joueurs de Bradford n’ont pas perdu un seul match depuis près d’un mois, le 5ème du championnat souhaitera alors conserver cette bonne dynamique. Le défi sera de taille face à une équipe invaincue à domicile.

Sur les 6 dernières confrontations entre le TO XIII et Bradford, aucune des deux équipes n’a pris le dessus sur l’autre. Le bilan est de 3 victoires pour 3 défaites. Leur dernière confrontation avait vu l’équipe des Bulls s’imposer sur le score de 28 à 18 en février dernier.