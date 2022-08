Montauban fête l’anniversaire d’Ingres ce samedi !

Partager Facebook

Ce samedi 27 aout, le Musée Ingres Bourdelle fête la naissance de l’artiste Jean-Auguste-Dominique Ingres à Montauban.

Il y a 242 ans le 29 août naissait Jean-Auguste-Dominique Ingres à Montauban. Pour lui rendre hommage, nous le musée Ingres Bourdelle célèbre son anniversaire sur toute la journée du 27 août !

Au programme:

– 11H30 à 12H30 – Les concerts du samedi : Courtial X Kogane

C’est le paysan du Rouergue qui chante dans le désert Californien. Une guitare, une batterie et en avant. Le duo en mode versus s’adresse au public à la manière d’un ON/OFF frontal. Pourquoi chanter en occitan ? CXK aime répondre par une question : pourquoi serait-il plus logique de chanter en anglais alors que l’un est né en Dordogne et l’autre en Aveyron ?

Ces concerts sont possibles grâce à la collaboration de Noiser, association œuvrant pour le développement des musiques actuelles en Occitanie.

Tout public. Gratuit, visite libre du musée dans la journée à tarif réduit. Réservation conseillée : museeingresbourdelle.com

– À 17H et 21h – Spectacle participatif : Codex Museum – Da Vincy Party

À 17h, visite familiale (à partir de 10 ans) – À 21h, visite pour les plus grands

Qu’on se le dise, d’étranges choses se passent la nuit au MIB. Armé.e.s de vos lampes et de votre sagacité, vous allez être invité.e.s à mener l’enquête en nocturne. Et attention, soulever le voile du mystère n’est pas sans risque, physique ou mental… Fort heureusement, un duo d’enquêteurs ésotériques vous accompagne. Et comme par hasard, tout ceci se passe le jour de l’anniversaire d’Ingres, dans la ville où il est né… Et comme par hasard, très exactement 242 ans plus tard. Tant de coïncidences, c’est énorme, c’est suspect. Il est grand temps d’en savoir plus. Un spectacle-enquête ludique et pétillant dont vous serez les héros et héroïnes.

Tarif : 5 € – Sur réservation uniquement : museeingresbourdelle.com