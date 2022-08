Direction Cadours pour la Fête de l’ail violet

Partager Facebook

Rendez-vous pour la 44e édition de la Fête de l’Ail violet de Cadours, qui aura lieu du samedi 27 au dimanche 28 août !

Organisées par l’association du Concours Agricole de Cadours, ces journées célèbrent chaque année l’ail violet de Cadours, produit du territoire labélisé AOP depuis juin 2016, mettant ainsi à l’honneur le savoir-faire traditionnel des agriculteurs haut-garonnais et l’attractivité agrotouristique du territoire.

Les 27 et 28 août prochains, les Haut-Garonnaises et les Haut-Garonnais sont invités à découvrir ce produit saisonnier d’exception se distinguant par une odeur typée et une saveur délicatement sucrée.

L’aire géographique de production de l’AOP Ail Violet de Cadours s’étend sur 106 communes dans trois départements, la Haute-Garonne, le Gers et le Tarn-et-Garonne. Cela correspond à 112 hectares de surface plantés et 250 tonnes d’Ail Violet de Cadours AOP. Le syndicat Ail Violet de Cadours, dont le Conseil départemental de la Haute-Garonne est partenaire, regroupe 76 producteurs.

Tourné vers l’avenir, le Conseil départemental consacre 2 M€ par an de subventions pour favoriser le développement de l’agroécologie en Haute-Garonne. Ce soutien fort aux territoires agricoles et à la production locale s’illustre notamment à travers l’accompagnement au quotidien des agricultrices et des agriculteurs par les conseillers agro-environnement et les nombreuses actions de promotion menées tout au long de l’année, en particulier lors du Salon international de l’agriculture Porte de Versailles.