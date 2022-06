Mitch GARBUTT quittera le TO à la fin de la saison

Partager Facebook

Arrivé au Toulouse Olympique en 2021 dans le but de l’accompagner dans son accession à la Super League, le pilier australien de 33 ans quittera le club à la fin de la saison.

Après des débuts en NRL avec le Melbourne Storm, puis un passage par Brisbane, Mitch signe pour Leeds en 2015. Il y restera 4 saisons, disputera 84 matchs et remportera trois trophées majeurs : 2 titres de Champion de Super League à Old Trafford (2015 et 2017) et une Challenge Cup (Coupe d’Angleterre) à Wembley (2015). En 2019, il rejoint Hull KR et joue 22 rencontres pour 5 essais.

Arrivé au TO en 2021, ce solide gaillard a su apporter toute sa puissance, sa technique et son expérience du haut niveau au groupe Olympien. Bien que la saison ne soit pas terminée, il a à ce jour joué 21 matchs sous la tunique bleue et blanche et inscrit 7 essais. Il a également pris part à la finale d’accession à la Super League en octobre 2021 et soutenu le groupe dans ses premiers pas au plus haut niveau européen.