Le Premier Tournoi du World Padel Tour cette semaine à Toulouse

Cette semaine, Toulouse accueille le premier tournoi en France du World Padel Tour. découvrez la compétition internationale avec les meilleurs joueurs mondiaux de Padel jusqu’au 19 juin.

En mars dernier, le Maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, accompagné de Robin Haziza et Tony Parker, fondateurs avec Teddy Riner de T&T Padel, ont annoncé la tenue à Toulouse, du premier World Padel Tour Open de l’histoire en France, sous le nom d’Human Padel Open. Organisé cette semaine au Palais des Sports, cet Open réunira pas moins de 400 athlètes de 26 nationalités différentes pour pas moins de 122 matchs en une semaine.

Le 4Padel de Toulouse accueille 68 matchs de la phase de qualifications. Les phases finales du tableau masculin se dérouleront en intégralité au Palais des sports André Brouat (27 matchs). Pour ce qui est du tableau féminin, les premiers matchs sur ce site auront lieu le jeudi 16 juin (11 matchs). Le samedi 18 et le dimanche 19 juin, il sera également possible de suivre en exclusivité les demi-finales et finales des tableaux masculin et féminin.

Les français seront bien représentés dans la compétition avec Alix Collombon (n°1 Française et 19ème au classement WPT), Benjamin Tison, Léa Godallier, Johan Bergeron ou encore le toulousain Bastien Blanqué (licencié au club de Toulouse-Colomiers).

Configuration inédite pour le Palais des Sports

Pour accueillir l’élite mondiale du padel, le Palais des Sports adoptera une configuration inédite avec l’installation du court central et du court n°2 dans l’aire centrale. Le court central pourra accueillir jusqu’à 3 000 spectateurs.

Pour en savoir plus : https://humanpadelopen.fr/