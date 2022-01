Miossec pour deux soirs près de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le cadre de Détours de Chant 2022, Miossec sera à l’Escale de Tournefeuille, près de Toulouse, les 27 et 28 janvier 2022.

Voilà 25 ans, en mars 1995, sortait “Boire” sur un label bruxellois indépendant. Un disque au petit budget, sec, sans batterie, loin des canons de l’époque avec ses paroles rugueuses. Ce disque a imprimé une certaine génération, a fait bouger quelques lignes, a pris une place qu’il n’était pas censé avoir dans l’histoire de la chanson.



Et voilà Miossec de retour sur scène pour rechanter des chansons parfois plus jouées depuis 1998. Voir Miossec en concert est toujours un événement !



Rendez-vous les 27 et 28 janvier 2022 à l’Escale.

Réservations : https://www.detoursdechant.com/