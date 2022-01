Toulouse FM lance sa Pizza avec Forno Gusto

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



Pour la journée mondiale de la pizza, ce lundi 17 janvier, Toulouse FM lance une collaboration avec l’enseigne Forno Gusto.

La Pizza Toulouse FM, qui sera très prochainement intégrée à la carte des pizzérias Forno Gusto de la Ville rose, sera concoctée avec un subtil mélange de produits du Sud-Ouest et de spécialités typiquement italiennes ! La recette encore secrète sera dévoilée tout au long de la semaine prochaine sur l’antenne de Toulouse FM.

En effet, à l’occasion du lancement de cette collaboration et de la journée mondiale de la pizza qui aura lieu le lundi 17 janvier, Toulouse FM et Forno Gusto offriront un an de pizzas ! Pour gagner, il vous faut écouter la station toute la semaine prochaine de 15h à 20h pour noter les ingrédients de la Pizza Toulouse FM qui seront dévoilés chaque jour à l’antenne.

Les auditeurs qui auront pris le soin de noter les cinq ingrédients seront conviés à appeler la radio lors de l’émission qui sera réalisée depuis le restaurant Forno Gusto Pizza Village, place du Capitole à Toulouse, le vendredi 21 janvier à partir de 15h. Un tirage au sort sera effectué en direct par Hugo & Max, les animateurs de la Team de l’Aprèm

De plus, les Toulousains sont invités à se rendre sur place durant l’émission pour goûter en exclusivité la Pizza Toulouse FM by Forno Gusto !

Où trouver « la Pizza Toulouse FM » ?

• Forno Gusto, 21 rue Sainte Ursule

• Pizza Village, 1 place du Capitole

• Big Forno Gusto, 14 avenue Honoré Serres

• Forno Gusto Traiteur, 37 allées des Soupirs