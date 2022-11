Michel Polnareff en concert au Printemps 2023 à Toulouse !

Partager Facebook

Michel Polnareff est de retour pour une série de concerts en France dont Toulouse le 23 juin 2023 avec une scénographie unique.

Après plusieurs années loin des projecteurs, Décibels Productions est extrêmement fier de pouvoir annoncer une tournée-événement pour le bonheur de ses fans. Michel Polnareff se produira sur une scène centrale innovante, non seulement à l’Accor Arena de Paris mais également dans les différents Zénith et Arena de France, Suisse et Belgique.

Pour la première fois, l’intégralité de sa tournée piano-voix aura lieu en scène centrale, avec un public à 360 degrés.

Michel Polnareff mettra à l’honneur lors de ce spectacle ses nombreux succès, tels qu’ils ont été enregistrés pour son nouvel album prévu le 18 novembre.

La tournée en Zénith se clôturera par quelques festivals exceptionnels à l’été 2023.

Alors rendez-vous le 23 juin 2023 au Zénith de Toulouse. Prévente sur Ticketmaster le 15 novembre 2022 puis le 16 novembre à 10h dans vos billetteries.