Michel Cloup Trio en concert à Toulouse

Michel Cloup, chanteur-guitariste Toulousain aux mille vies (Diabologum, Expérience, Binary Audio Misfits, entre autres) revient au Metronum avec son power trio (Manon Labry : guitare, basse, choeurs et Julien Rufié : batterie, électronique & claviers), ses riffs saturés et ses pédales d’effet pour incarner sur scène « Backflip au dessus du chaos », dernier album sorti, tout en expérimentations électriques et électroniques, en textes scandés-chantés. Rendez-vous dans la Music Box le 20 septembre !

Infos et réservations : lemetronum.fr