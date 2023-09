Une BD toulousaine sur le Rugby par Akira

Partager Facebook

Le dessinateur toulousain Akira, et l’auteur Frédéric Poulet, préparent une bd qui revisite les fondations du rugby avec humour et légèreté. Précommandez votre album avant sa sortie en décembre prochain.

Pour célébrer les 200 ans du rugby, les auteurs de cette bd revisitent ses fondations avec humour et légèreté. En 1823 à Rugby, un collégien génial du nom de William Webb Ellis enfreint la règle en pleine partie de football et court en direction de la ligne adverse, le ballon en mains. Ce geste insensé, qui va dans les décennies suivantes donner naissance au jeu de Rugby, lui fut intimé par cinq dieux bien décidés à lancer un nouveau sport… 200 ans plus tard, il est temps de révéler leur incroyable histoire, dans un conte fantasque sur une Terre ovale !

L’occasion de la Coupe du Monde en France l’année du bicentenaire du rugby était trop belle pour ne pas plancher sur une bd ! Mais décalée et malicieuse s’il vous plaît ! A la légende « officielle » de William Webb Ellis comme inventeur du rugby par son geste effronté, Frédéric Poulet et Akira ajoutent une mythologie espiègle et un bestiaire haut en couleur !

Un toulousain aux manettes

Akira commence sa carrière comme bassiste de Seaside au côté de Yohan Hennequin (Cats on Trees), puis Agora Fidelio et Dunst. Également compositeur de BO, réalisateur de clips, de court métrage, et d’un rockumentaire sur Psykup, il entre en 2021 à l’atelier Aquarium où il rejoint les dessinateurs Serge Carrière, Christophe Bec ou Romain Pujol entre autres. « Le Rugby ? Ainsi fut-il ! » est sa première bande dessinée.

La BD est en précommande sur https://bdrugby.bigcartel.com avant une sortie le 2 décembre prochain.

« LE RUGBY ? AINSI FUT-IL ! »

dessin : Akira

scénario : Akira et Frédéric Poulet, d’après le roman « Et Dieux merci… William Webb Ellis prit le ballon dans ses mains » de Frédéric Poulet.

Sortie le 02 décembre 2023.