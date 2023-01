Mercato : Un nouvel attaquant pour le Toulouse FC

Partager Facebook

Quatrième recrue hivernale pour le Téfécé. Ce mardi, le club toulousain annonce l’arrivée de de l’attaquant néerlando-bosnien Saïd Hamulic (22 ans). Fort de 9 buts et 2 passes décisives en 17 matchs de championnat de Pologne avec Star Mielec, Saïd Hamulic avait, avant ça, fait les beaux jours du DFK Dainava Alytus (16 buts et 4 passes en 36 matchs), en Lituanie. Où l’attaquant, aux qualités athlétiques (1m88), a évolué après avoir fait ses armes aux Pays-Bas d’où il est originaire, et un passage par le championnat bulgare.