Le Toulouse Olympique dévoile ses maillots 2023

Avant l’ouverture de la saison 2023, le Toulouse Olympique dévoile les maillots 2023 de l’équipementier le Coq Sportif.

Vous ne pouvez pas l’avoir manqué, le Toulouse Olympique a signé un accord de 4 saisons avec la marque emblématique française Le Coq Sportif. Avant le debut du championnat, le TO a dévoilé ses deux kits : Principal et Alternatif.

Ce premier jeu reprend le Bleu du TO, avec un design original et le grand retour du scapulaire. Ce dernier, que l’on retrouve chez toutes les grandes équipes de XIII à l’international, est notamment très apprécié des joueurs qui sont heureux de le porter à nouveau.

Le kit dit ‘Alternatif’ reprend quant à lui le Blanc du club, l’autre couleur phare du TO. On y retrouve aussi le scapulaire, ainsi qu’un design à l’inspiration camouflage et évidemment, le rappel à Toulouse avec la croix Occitane.

Ouverture des ventes

Les maillots sont dès à présent disponibles sur la boutique en ligne du TO et à la boutique officielle du club au prix de 90€ TTC. Vous y trouverez également une version ‘Réplica’ (70€ TTC) ainsi que la tenue complète avec short. Le maillot ‘Réplica’ est quant à lui aussi disponible dans le magasin Ô Rugby de Portet-sur-Garonne.