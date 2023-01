Hyl annonce un nouvel  EP avec le clip « Une Vie »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le rappeur toulousain est de retour ave le titre « Une Vie » premier single de son premier EP Monopoly prévu pour le 31 mars 2023. Joie !

Avec ce nouveau single, HYL annonce officiellement la date de sortie de son premier EP Monopoly : le 31 mars 2023. « Une vie » en sera le morceau d’ouverture.

Une mise à nu dans une chanson touchante et profonde qui décrit l’importance d’apprendre, et de s’écouter pour devenir ce que nous sommes vraiment. Un morceau progressif, entre rap, chanson et électro, réalisé par les LEOS au studio La Tanière (Bigflo & Oli, Maxence).

Pour découvrir son EP, il faudra attendre le 31 mars prochain. Patience !