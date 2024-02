Partager Facebook

Le rappeur aime prendre son temps entre deux albums. Il aura fallu sept ans pour découvrir de nouvelles chansons de MC Solaar. Alors quand une nouvelle sort, on arrête tout et on écoute. C’est le cas de « Ils dansent » premier single de son futur album « Lueurs Célestes » prévu pour le 15 mars prochain.

Mc Solaar profite de la sortie de cet album pour filer sur les routes de France dont deux passages à Toulouse. Tout d’abord le 18 avril au Bikini pour une date complète puis le 29 aout au Rose Festival Toulouse aux cotés de Francis Cabrel et Jain.