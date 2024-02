Booba, Francis Cabrel, Justice, MC Solaar, Pomme…les premiers noms du Rose Festival 2024 !

Partager Facebook

Le Rose Festival a annoncé les premiers noms de sa 3e édition du 29 aout au 1er septembre 2024, tout près de la ville rose, au MEETT (Aussonne). Et il va y avoir du lourd, du très très lourd !

Après avoir réuni plus de 90.000 festivaliers l’année dernière, le ROSE festival revient sur 4 jours avec une belle programmation. L’indétronable FRANCIS CABREL, aux apparitions rares, fait partie des premiers artistes programmés. Faisant son grand retour sur scène, BOOBA se devait de venir faire bouger les têtes toulousaines. La part belle donnée au Hip-Hop, la programmation s’étoffe avec des incontournables du moment tels que LA FÈVE, TIF et ZOLA ; sans oublier monsieur, le grand MC SOLAAR. Les voix mélodieuses de JAIN et POMME résonneront aussi au MEETT, faisant de la venue de chacun un profond voyage onirique. Les soirées se prolongeront aux sons entrainants de l’iconique JUSTICE et au rythme des platines de la talentueuse DJ russe NINA KRAVIZ.

La billetterie est ouverte : https://rosefestival.seetickets.com/content/billetterie