Match Amical : Le Stade Toulousain une classe au dessus de la Rochelle

Pour son deuxième match amical, le Stade Toulousain a évolué dans une autre dimension que le Stade Rochelais en s’imposant 38-0 à Limoges.

Devant 5 000 personnes, capacité maximale autorisée, le Stade Toulousain et la Rochelle se disputaient une nouvelle rencontre amicale à Limoges ce samedi. Si les deux clubs rivalisent en première période ( 7-0 à la pause), Toulouse accélère dans le second acte et laisse sur le bas côté La Rochelle en inscrivant pas moins de 5 essais pour un score lourd (38-0).

#SRST, c'est terminé à Beaublanc ! 😍

Les Stadistes s'imposent 0-38 dans cette 2ème rencontre amicale de la saison 2020-2021 ! Après une 1ère mi-temps hachée, ils ont su mettre leur jeu en place et inscrire 6 essais au total pour une large victoire finale ! 🔥🔴⚫️ — Stade Toulousain (@StadeToulousain) August 22, 2020

Prochaine rencontre pour les toulousains le 28 aout prochain face à Montpellier avec un retour à Ernest Wallon devant 5 000 supporteurs des rouges et noirs.

Infos et réservations : www.stadetoulousain.com