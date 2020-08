Le Bascala, près de Toulouse, s’offre une saison sous le signe de l’humour

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Comme à son habitue, le Bascala de Bruguières, près de Toulouse, met à l’honneur l’humour pour sa saison 2020-2021.

L’humour, le Bascala le connait bien depuis son ouverture avec la programmation de nombreux seul en scènes ou encore de pièces de théâtre. Pour sa saison 2020-2021, le public en aura pour ses zygomatiques avec un line up tout sourire.

Dès le 10 octobre, Christelle Chollet ouvrira le bal avec son nouveau spectacle tout en couleur. Le lendemain, le 11 octobre, découvrez Ro & Cut. Soit les personnages de Alil Vardar et Thomas Gaudain, un duo qui cartonne sur Youtube avec des vidéos dépassant plusieurs millions ( https://www.youtube.com/channel/UCpvDBioACEqbqXk5mmUnAWw) .

En novembre, le théâtre sera à l’honneur avec les pièces Une Chance Insolente ( samedi 7 novembre) et La Moustache de Sacha Judasko et Fabrice Donnio ( Vendredi 13 novembre). Et c’est le 10 avril, qu’on découvrira la pièce Panique au Ministère.

Côté seuls en scène, belle programmation avec Pierre Palmade le 27 novembre, Michel Drucker le 6 février 2021, Jean Luc Lemoine le 20 mars 2021 et Anne Roumanoff le 11 avril 2021. Et énorme coup de coeur pour Vincent Dedienne le 20 février 2021.

La saison s’annonce exceptionnelle au Bascala de Bruguières !

Infos et réservations : https://spectacles.le-bascala.com/spectacles-a-venir/