Marseille et Toulouse se rencontrent lors du concert Pas d’Arrangement !

Le concert Pas d’Arrangement, c’est la rencontre entre les membres de Massilia Sound System et Zebda/Motivés lors d’un concert au Bikini le 11 juin prochain. Sur scène, on retrouvera Moussu T, Gari Greu et Mouss & Hakim.

Les artistes reconnus des groupes emblématiques de Marseille et Toulouse se rencontrent enfin sur une même scène pour proposer un spectacle haut en couleurs.Ils sont portés par les mêmes valeurs de convivialité et de tolérance. À travers des styles variés, en faisant tomber les barrières de générations et des cultures, ils vont faire vibrer le public tout au long de ce spectacle surprenant !

Entre les artistes de Massilia Sound System et de Zebda, il existe non seulement une proximité de répertoire et de positionnement mais aussi une longue histoire de rencontres personnelles. Ils produisent donc aujourd’hui un spectacle unique pour donner un regard sur cette vie d’artistes engagés où les chansons des répertoires de Zebda, Massilia Sound System, Motivés, pour ne citer qu’eux, illustrent ces moments partagés et intenses.

PAS D’ARRANGEMENT

avec des membres de MASSILIA SOUND SYSTEM / ZEBDA / MOTIVÉS

MOUSSU T • GARI GRÈU • MOUSS & HAKIM

AU BIKINI

JEUDI 11 JUIN 2020 à 20h

www.lebikini.com