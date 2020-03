Tout savoir sur TO XIII – Batley ce samedi à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Petit récapitulatif des forces en présence avant le match TO XIII-Batley qui se jouera bien demain samedi (07/03) à Ernest Wallon. Coup d’envoi à 18h, et gratuit pour les femmes !

Le Toulouse Olympique fait partie des 3 dernières équipes encore invaincues cette saison (4 succès en autant de matchs) et occupe seul le fauteuil de leader, ses concurrents, Leigh et Featherstone, comptant un match en moins. Une victoire, acquise aux dépens de Swinton, et 3 défaites (18-38 contre Featherstone, 32-12 à Widnes et 18-19 contre Sheffield le week-end dernier) pour les Bulldogs qui se classent huitièmes.

Les enjeux de cette confrontation

De retour à la maison après deux matchs en Angleterre, les Toulousains n’ont qu’un objectif en tête : poursuivre leur dynamique positive. Sans doute frustré après sa défaite en prolongation le week-end dernier à domicile contre les Eagles, Batley aura à cœur de se rattraper.

Les dernières fois

Depuis son retour en Championship, le club Olympien a joué 8 fois contre Batley et mène (largement) la danse avec 6 succès pour 2 revers.

TO XIII – Batley Bulldogs

samedi 7 mars à 18h

Stade Ernest Wallon

www.to13.com