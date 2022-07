Mansfield TYA en concert cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Mansfield Tya prendra place au Bikini le 15 octobre prochain dans le cadre du festival Pink Paradize 2022.

Cela fait 20 ans que Mansfield.TYA allie les forces profanes de la poétesse et productrice Rebeka Warrior (Sexy Sushi, Kompromat) et du violon baroque de Carl Pallone. Monument Ordinaire marque leur grand retour à une électro-pop incandescente et charbonneuse. Porté par le deuil mais sans noirceur, l’album allie lyrisme dark, mélodies entêtantes et collaborations décalées, du chanteur d’Odezenne à celui de Bérurier noir. Dire au revoir à l’aimée disparue certes, mais avec légèreté : les bonnes sœurs tombent le voile (Auf Wiedersehen), les voitures de course s’envolent dans le ciel (Une danse de mauvais goût), les fantômes rôdent mais le beat, la vie et la danse l’emportent.

Le duo connu pour son charisme magnétique nous promet un live dense et puissant au Bikini le 15 octobre prochain.

Réservations : www.lebikini.com