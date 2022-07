Aloise Sauvage, November Ultra…retour à la rentrée de la Women Metronum Academy à Toulouse

Partager Facebook

La deuxième édition du Women Metronum Academy Festival aura lieu du 28 septembre au 1er octobre 2022 au Metronum de Toulouse, avec : Aloïse Sauvage, November Ultra, Flèche Love, Tracy de Sa, Morjane Ténéré, Enaé…

Après la réussite d’une belle première édition, le Metronum nous offre une deuxième tout aussi exceptionnelle dans son contenu que dans sa création. Pendant quatre jours, le public a rendez-vous pour pour 4 jours de festivités mêlant concerts, projection, rencontres, dj-sets, exposition et fresque dans le patio par l’illustratrice Anna Wanda Gogusey, atelier sérigraphie avec Frissons & Hanneton, ateliers Réagir face au sexisme dans la musique, tattoos, foodtrucks… sous le signe de la bienveillance, de l’inclusion et de la sororité.

La Women Metronum Academy accompagne deux artistes

Ce festival vient clôturer le dispositif d’accompagnement destiné aux femmes portant un projet solo dans le champ des musiques actuelles, qui s’est déployé pour la deuxième année consécutive sur la saison 2021-2022. Après une année d’accompagnement professionnel, entre séances de coaching, formations personnalisées et résidences artistiques et scéniques, les mentorées de la Women Metronum Academy 2022, Morjane Ténéré et Enaé, monteront sur scène aux côtés de leurs mentores : Flèche Love et Tracy de Sa !

Un grand festival musical

On découvrira aussi sur scène des artistes comme : Aloïse Sauvage, November Ultra + guests à venir. Marraine de la Women Metronum Academy, Flavia Coelho fera l’honneur d’être la maîtresse de cérémonie tout au long du festival. Une occasion unique de célébrer la place des femmes dans la culture, dans toute leur diversité.

Programmation:

Mercredi 28 septembre • 20h

Projection du documentaire « La Cantatrice Chôme » de Manon Caussignac, Florent Barrallon et Germain Bacher, en présence de la réalisatrice Manon Caussignac

Rencontre à l’issue de la projection, animée et modérée par Adriana Rausseo, (programmatrice et directrice du festival Les Femmes S’en Mêlent)

+ invitées Cathy Cros (Katcross), Julii Sharp & Mamelle Bent.

22h • After DJ set Mamelle Bent

à l’Utopia Borderouge et en partenariat avec Le festival Les Femmes S’en Mêlent

Jeudi 29 septembre • 17h30

Atelier “Réagir face au sexisme dans la musique” avec La Petite, animé par Jeanne-Sophie Fort

Jeudi 29 septembre • 19h30

Tracy De Sa + Enaé + guests

Vendredi 30 septembre • 17h30

Atelier “Réagir face au sexisme dans la musique” avec La Petite, animé par Jeanne-Sophie Fort

Vendredi 30 septembre • 19h30

Flèche Love + Morjane Ténéré + special guest Oum

Samedi 1er octobre • 19h30

Aloïse Sauvage + November Ultra

Women Metronum Academy Festival

du 28 septembre au 1er octobre

Metronum de Toulouse

PASS CONCERTS 3 JOURS (35 / 40 €) : https://metronum.festik.net/women-metronum-academy-festival-pass-3-jours/1