-M- en toute Rêvalité à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

-M- alias Matthieu Chedid nous revient plus en forme que jamais avec sa tournée « En Revalité » au Zénith Toulouse Métropole ce mardi 29 novembre.

La tournée « En Rêvalité » continue sa route. C’est un énorme succès pour Matthieu Chedid avec ce retour sur les scènes françaises avec des dates sold-out de villes en villes. Faut dire que -M- nous offre un show exceptionnel dont lui seul a le secret. On y découvre ses plus grands succès, les titres de son dernier album et de sa réédition mais surtout un moment hors du temps pour tous les fans de musique.

Pour ceux qui rateront -M- ce mardi 29 novembre, une nouvelle date est à noter dans vos agenda : le 19 avril toujours au Zénith Toulouse Métropole.

Réservations : www.bleucitron.net