Un nouveau Maison du Monde à Toulouse

Maisons du Monde inaugure son nouveau magasin à Toulouse, nouvel espace de 1 200 m², en plein coeur du centre ville.

Le vendredi 9 décembre, Maisons du Monde ouvre un nouveau magasin à Toulouse, en France. Dans ce nouvel espace de 1 200 m2, les clients pourront découvrir tous les univers liés à l’aménagement de la maison. Mobilier, déco, luminaires, textile ou arts de la table seront à retrouver dans des ambiances soignées.

À Toulouse, une équipe de 17 personnes au service des clients

Une équipe de 17 personnes, dont 11 nouvellement recrutées, sera présente pour accueillir et conseiller les clients. Elles pourront notamment les accompagner dans leurs projets d’aménagement grâce au coin « Conseil Déco », présentant tous les styles de la marque, toutes les formes, couleurs et matières de canapés, les échantillons de textile, de tapis et de bois, avec teintes et nuances.

Clients et fans de déco pourront prendre une grande inspiration à Toulouse à partir du 9 décembre, et découvrir tous les univers meuble et décoration, la collection Automne Hiver et Noël 2022.

Nouvelle adresse

27 Rue Alsace-Lorraine

31000 TOULOUSE