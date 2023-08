L’univers de Groland en septembre à Toulouse !

Partager Facebook

Election du CON• de l’année, Gro’Village, un CON•SULAT… le Festival International du Film Grolandais de Toulouse, FIFIGROT, revient donc pour une 12e édition du 18 au 24 septembre prochain.

Depuis maintenant 12 ans, le FIFIGROT sonne la rentrée à Toulouse à travers ses propositions originales, subversives et joyeuses. Il célèbrera donc une nouvelle fois avec enthousiasme le cinéma le plus libre et fantasque d’hier et d’aujourd’hui, du 18 au 24 septemb’ 2023.

Des dizaines de films, décalés et barrés à souhait, satires sociales ou à l’humour déjanté seront au programme de cette 12e édition. FIFIGROT proposera des films que vous n’aurez jamais vu ailleurs, et sera l’occasion unique de découvrir en avant-première les délices et délires cinématographiques, joyaux d’esprit grolandais, qui sortiront dans les mois à venir.

Films en compétition, sections thématiques cultes comme Gro Zical ou Gro l’Art et nouvelles venues, hommages à des réalisateurs singuliers, soirées spéciales, en longs et courts-métrages, vous attendent dans les salles de cinéma, lieux culturels de la ville, en plein air et même dans les bistrots !

Cette nouvelle édition ne trahira certainement pas sa tradition festive et ouverte aux autres formes artistiques en proposant en parallèle des séances de cinéma, des spectacles, performances, théâtre, expositions, rencontres littéraires et concerts, tout au long de la semaine, dans le Gro Village, au Port Viguerie.

Pas de parrain mais un CON•SULAT

Point de Dictateur, ni de Grande prêtresse, pas de Saint Prophète ou de Terrible souveraine inquisitrice cette année, mais un CON•SULAT.

Le Premier Con•sul ne sera autre que la « crème de la crème », Noël Godin, autrement connu sous le nom de Georges, le gloupier ou l’entarteur. Il sera entouré des autres con·suls Nine Antico (réalisatrice, illustratrice, auteure de bande dessinée, scénariste) et de Patrick Bouchitey (acteur, réalisateur, scénariste).

Il seront chargés de remettre au plus grolandais des films de la compétition le graal du festival, l’Amphore d’Or le gromanche 24 septemb’ et… un peu plus que çà.

LA GRANDE ÉLECTION DU CON• DE L’ANNÉE

Le peuple grolandais sera invité à participer à une grosse marche électoraliste et propagandiste dans les rues toulousaines, organisée par le CON•Sulat, et sa bande de joyeux chenapans, composée de Benoît Delépine ou Michael Kael (on en sait pas encore lequel des deux sera présent), Alain Guyard (philosophe forain), Micron et sa Brigitte… Elle se clora par la grande élection du CON• de l’année. Et ils entarteront le pompeux cornichon grâce à l’ingénieuse tartapulte de sortie pour l’occasion !

Rendez-vous donc dès le 18 septembre prochain avec en ouverture le film Les Feuilles Mortes de Aki Kaurismaki.

La programmation complète sera dévoilée courant août. Toutes les infos sur www.fifigrot.com