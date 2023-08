Les jeunes talents du Rose Festival à la Halle de la Machine

Partager Facebook

La Halle de la Machine accueille trois finalistes du tremplin du Rose Festival 2023 ce vendredi 18 aout.

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique. Tous les vendredis et samedis soirs jusqu’au 26 août, prenez rendez-vous avec votre plus fabuleux déhanché, à l’occasion de ces concerts gratuits en plein air. Soul, rock, hip-hop, fanfare ou funk, c’est le meilleur de la scène locale dans une ambiance estivale et joyeuse. Et pour cette soirée, le Rose Festival s’invite dans le cadre de la Halle de la Machine.

Jethro, White N et Carbonne, trois artistes finalistes du tremplin organisé par le – déjà trés célèbre – Rose Festival, impulsé par Big Flo et Oli, donneront un concert unique à la Halle de la Machine. Hip-hop, R’n’B, soul et rap au menu de cette soirée consacrée aux musiques urbaines.

Carbonne est un artiste originaire de Montpellier. Berçé par des parents artistes, sa musique est à l’image du Sud où il a grandi : un mélange de mélancolie et de sonorités entrainantes. L’année 2022 marque le début de la formation scénique avec DJ et pianiste autour de Carbonne avec des moments forts comme le Yung Fest au zénith de Montpellier et le Demi-Festival au théâtre de la Mer à Sète.

Jethro est un rappeur et chanteur Toulousain de 25 ans originaire du Cameroun. Dès 11 ans, il se produit plusieurs fois devant tout le collège et commence à écrire ses premiers textes au lycée.

Après quelques morceaux en anglais, l’artiste Toulousain signe son premier morceau en français nommé « Confession » et sort son premier projet intitulé « VERSATILE », un EP de 8 morceaux singuliers ou on peut y découvrir sa voix unique, des mélodies efficaces, marquées par des paroles se voulant sincères et ambitieuses.

White N est un artiste de Montpellier d’origine Franco ivoirienne. Souvent appelé le NOIR BLANC en lien avec son albinisme, il tire sa force de son parcours et de sa différence.

A travers sa musique, il partage un message d’espoir et de confiance qui donne envie de donner le meilleur de soi-même. Couplets rapé avec intensité, légèreté ou profondeur, mélange de mélodies et refrains efficaces, ce cocktail musical ne laissera aucun auditeur indifférent.

Authentique, il ne joue aucun rôle et rappe la vraie vie.

Infos : www.halledelamachine.fr

