Lord Apex présente son premier album à Toulouse

Lord Apex se dévoile lors d’un concert au Rex de Toulouse ce dimanche 31 mars pour présenter son premier album « The Goof Fight » sorti en novembre dernier.

On dit souvent que si vous voulez vraiment comprendre comment votre artiste préféré est amené à créer la musique qu’il fait, vous devez souvent découvrir les artistes qui l’ont influencé. Lord Apex est un personnage rare, sa connaissance musicale est un terrier de lapin et cela se voit dans les producteurs, les musiciens, les artistes et les DJs avec lesquels il travaille.

Ses influences s’étendent au-delà des limites de la musique elle-même, on entend des sons de Madlib, J Dilla et MFDOOM.

Le rappeur a couronné son année 2022 d’un coup d’éclat que seuls des artistes comme Madlib avaient réussi auparavant. Son album en collaboration avec le producteur brésilien El Lif lui a permis de toucher son public le plus large, avec des légendes du rap local comme Akira Presidente, Febem et le rappeur en devenir Sain. AP ne s’est pas arrêté là, il a rapproché ces fans en se produisant lors des premiers festivals Primavera d’Amérique latine au Brésil, en Argentine et au Chili.

Sa musique à venir avec certains des producteurs les plus illustres du monde n’est que la partie émergée de l’iceberg. Mieux encore, sa carrière ne représente jusqu’à présent qu’une fraction de cette pointe. Le meilleur reste à venir.

Et sur scène, Lord Apex est incroyable. Une Preuve ? Rendez-vous le 31 mars au Rex Toulouse.