L’Orchestre National de France en concert à Toulouse

Entre le 28 avril et le 29 mai 2024, le National et son directeur musical Cristian Măcelaru donnent une série de 12 concerts hors les murs à travers l’Europe et la France en compagnie des pianistes Seong-Jin Cho et Alexandre Kantorow. S’ajoutent 3 concerts à l’Auditorium de Radio France avec ces mêmes solistes. Ambassadeur de la musique française, c’est ce répertoire qu’il font rayonner à l’occasion de cette tournée de printemps.

A Toulouse le 29 mai

Le Grand Tour du National sera à Perpignan, Narbonne et Toulouse avec Alexandre Kantorow, du 27 au 29 mai 2024. Le pianiste, Premier prix et Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, choisit le Deuxième Concerto pour piano de Chopin, que le compositeur polonais créa à Varsovie avant de quitter définitivement son pays, tandis que le vaste poème sonore de La Mer de Debussy s’enchaîne à la mécanique obsédante du Boléro de Ravel : deux pages dont l’Orchestre National de France s’est fait le champion dans le monde entier.

Info et réservations : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/le-grand-tour-du-national-toulouse?s=6389